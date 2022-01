Veneto, in calo i contagi e le vittime. Ma i ricoveri tornano a salire – I dati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Diminuiscono di alcune migliaia i contagi di Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino regionale, nella Regione sono stati registrati 19.820 nuovi casi, contro i 24.312 di ieri 25 gennaio. Salgono così a 1.083.850 i contagi complessivi in Veneto dall’inizio della pandemia. In calo anche il dato delle vittime, 36 nell’ultimo giorno, contro i 53 registrate martedì. In totale i morti di Covid nella regione sono stati 13.044. Aumentano intanto i ricoveri in area medica, con 24 pazienti in più per un totale di 1.854 posti letto occupati. In discesa invece di 5 i ricoveri in terapia intensiva, dove ora sono ricoverate 189 persone. Leggi anche: Covid, nuovo balzo dei contagi in Veneto: oltre ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Diminuiscono di alcune migliaia idi Coronavirus innelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino regionale, nella Regione sono stati registrati 19.820 nuovi casi, contro i 24.312 di ieri 25 gennaio. Salgono così a 1.083.850 icomplessivi indall’inizio della pandemia. Inanche il dato delle, 36 nell’ultimo giorno, contro i 53 registrate martedì. In totale i morti di Covid nella regione sono stati 13.044. Aumentano intanto iin area medica, con 24 pazienti in più per un totale di 1.854 posti letto occupati. In discesa invece di 5 iin terapia intensiva, dove ora sono ricoverate 189 persone. Leggi anche: Covid, nuovo balzo deiin: oltre ...

