Spezia, su Nguiamba un club di B: le ultime (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lo Spezia potrebbe mandare a giocare il centrocampista Nguiamba: sul classe ’99 un club di B nelle ultime ore Lo Spezia con il mercato bloccato non si sta muovendo troppo nemmeno in uscita. In questi ultimi giorni, però, qualcuno potrebbe andare a giocare. Stiamo parlando di Nguiamba, il classe ’99 piace al Brescia e nei prossimi giorni potrebbe essere mandato in prestito in B per giocare. A riportarlo Bresciaoggi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lopotrebbe mandare a giocare il centrocampista: sul classe ’99 undi B nelleore Locon il mercato bloccato non si sta muovendo troppo nemmeno in uscita. In questi ultimi giorni, però, qualcuno potrebbe andare a giocare. Stiamo parlando di, il classe ’99 piace al Brescia e nei prossimi giorni potrebbe essere mandato in prestito in B per giocare. A riportarlo Bresciaoggi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Nguiamba in uscita dallo #Spezia ?? - psb_original : Calciomercato Brescia - Piace Nguiamba dallo Spezia per la mediana #SerieB - Spezia_1906 : ?? Il mercato (in uscita) resta in stand-by ?? L'analisi nome per nome -