Serata di follia ad Aprilia: si schianta contro un palo, poi aggredisce poliziotte e carabinieri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un 27enne di Aprilia è stato arrestato con una sfilza di accuse, dopo aver causato un incidente stradale, il ferimento di 2 suoi amici e di 2 carabinieri e un'agente della Polizia Locale. Incidente sulla Nettunense Non aveva mai preso la patente di guida, eppure stava guidando un'auto priva – tra l'altro – di copertura assicurativa, il 27enne che nella Serata di ieri ha causato un incidente stradale. Il ragazzo stava viaggiando su via Nettunense quando ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un palo. In auto con lui c'erano altri 2 ragazzi, suoi amici, tutti residenti ad Aprilia. Nello scontro i due passeggeri sono rimasti feriti. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia ...

