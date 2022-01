Sampdoria | malore per l’ex presidente Ferrero | le condizioni

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)dellaha accusato unnella sua casa di Roma: l’accaduto Massimo, exdellae oggi completamente estraneo al mondo blucerchiato non fosse per il rapporto di parentela con Vanessa e Giorgio, si trova ancora agli arresti domiciliari nella sua casa di Roma. A quanto annuncia La Gazzetta dello Sport,ha accusato diversi problemi di salute ma le suesarebbero in netta ripresa. Anche la figlia Vanessae il nipote Giorgio, proprietari della, si trovano agli arresti domiciliari e interdetti a seguito delle indagini della Procura di Paola. LEGGI TUTTE LE ...

