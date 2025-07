Incendio sulla Salaria linea alta velocità fortemente rallentata tra Roma e Firenze | ritardi dei treni fino a 90 minuti

Un incendio di sterpaglie avvolge la Salaria, provocando pesanti disagi sui binari tra Roma e Firenze. La linea ad alta velocità si trova fortemente rallentata, con ritardi che possono arrivare fino a 90 minuti. I vigili del fuoco stanno intervenendo per domare le fiamme e ripristinare la normalità . Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questo increscioso episodio che sta mettendo a dura prova i viaggiatori.

(Adnkronos) – Un incendio di sterpaglie è divampato oggi al km 13 di via Salaria a Roma in prossimità della linea ferroviaria tra Roma Tiburtina e Settebagni. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. La circolazione dei treni è fortemente rallentata sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze, con ritardi fino a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - linea - incendio - salaria

