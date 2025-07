Wimbledon scandalo-Swiatek | sorpresa a rubare ecco cosa

Wimbledon, il prestigioso torneo inglese, si anima ancora una volta con un episodio che sta facendo discutere. Iga Swiatek, talentuosa tennista polacca e numero 4 al mondo, ha catturato l’attenzione non solo per la sua vittoria in semifinale, ma anche per un curioso siparietto. Dopo aver vinto contro Liudmila Samsonova, ha messo in borsa alcuni asciugamani del torneo, suscitando curiosità e risatine. Ecco cosa è successo...

Iga Swiatek, tennista polacca e numero 4 al mondo, si è resa protagonista di un curioso siparietto a Wimbledon, dopo aver vinto in semifinale femminile contro Liudmila Samsonova. Al termine del match, le telecamere della Bbc l'hanno beccata mentre metteva in borsa diversi asciugamani col marchio del torneo inglese di Wimbledon. Poi, dopo aver notato di essere stata ripresa, ha fatto un gesto scherzoso: si è messa un dito sulle labbra, quasi per chiedere ai telespettatori di mantenere il segreto. L'asciugamano dello slam londinese, come riporta il Messaggero, è in vendita negli store del torneo a 67 sterline l'uno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Wimbledon, scandalo-Swiatek: sorpresa a rubare, ecco cosa

