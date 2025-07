Ventimiglia bimbo scomparso dal camping | uomo in caserma il racconto non convince

La scomparsa del piccolo Alain Barnard Ganao a Ventimiglia ha sconvolto l’intera comunità, mentre emergono dubbi sul racconto dell’uomo ascoltato dai carabinieri. Mentre le ricerche proseguono senza sosta, si sollevano interrogativi sulla versione fornita e sulla reale dinamica dei fatti. La verità potrebbe nascondersi tra le ombre di un episodio ancora tutto da chiarire, lasciando spazio a molte domande senza risposta.

Il testimone ascoltato dai carabinieri che avrebbe visto per ultimo il piccolo Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso ieri sera da un camping a Latte, frazione di Ventimiglia, è stato portato in caserma. L'uomo avrebbe raccontato di aver notato il bimbo nel suo terreno, sentendolo chiamare "papà, papà", e di averlo accompagnato verso la strada. I familiari, però, avrebbero detto ai soccorritori che Alain non parla e risponde solo alla voce della madre. Oggi i cani molecolari impiegati nelle ricerche hanno fiutato una pista che porta dritto nell'abitazione di campagna del testimone, sulle prime alture della frazione, poco distante dal camping dove Alain si trovava insieme ai genitori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ventimiglia, bimbo scomparso dal camping: uomo in caserma, il racconto non convince

In questa notizia si parla di: bimbo - scomparso - camping - uomo

Ventimiglia, nessuna traccia del bimbo scomparso: due elicotteri e sessanta persone impegnate nelle ricerche - Ventimiglia si mobilita con due elicotteri e oltre sessanta soccorritori nella disperata ricerca di Alain, il bimbo di 5 anni scomparso dal camping in zona Latte.

#Ventimiglia È stato portato in caserma dai Carabinieri l'uomo che ieri sera avrebbe visto per l'ultima volta Alain Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso da un camping. Perquisita la sua abitazione. Dalle sue dichiarazioni, inoltre, emergerebbero alcun Vai su X

Bambino di 5 anni scomparso dal camping: sentito un testimone - Gli aggiornamenti Vai su Facebook

Ventimiglia, si cerca bambino scomparso da camping. Portato in caserma un uomo, perquisita la casa; Bimbo di cinque anni scompare in un campeggio: Sentito un uomo e perquisita la sua casa; Interrogato il testimone che ha visto per ultimo il bimbo scomparso a Ventimiglia, ma il racconto non torna.

Bimbo scomparso a Ventimiglia, al Tg1 le immagini dell'ultimo avvistamento - Le ultime immagini di Alain Bernard Ganaos, il bimbo di 5 anni scomparso da un camping di Ventimiglia, sono state mostrate al Tg1 e diffuse sui canali ... msn.com scrive

Alain Bernard Ganao, il video del bimbo di 5 anni prima della scomparsa: si allontana a piedi dal campeggio a Ventimiglia - C'è un video con le ultime immagini del piccolo Alain Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni che è scomparso dopo essersi allontanato venerdì 11 luglio dal camping “Por ... Come scrive leggo.it