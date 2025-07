Contratti collettivi non rappresentativi Confcommercio alle imprese | A rischio i benefici

Attenzione alle imprese del settore commercio: i contratti collettivi non rappresentativi rischiano di compromettere i benefici già acquisiti. Confcommercio Agrigento lancia un allarme, richiamando un chiarimento dell’INAIL che evidenzia come l’applicazione di accordi non ufficialmente riconosciuti possa mettere a rischio diritti e vantaggi per le aziende. È fondamentale agire con consapevolezza e rispetto delle normative per tutelare il proprio futuro.

Allarme contratti collettivi del lavoro non rappresentativi, Confcommercio Agrigento avverte le imprese sul rischio della perdita dei benefici L'associazione di categoria infatti, rilancia un chiarimento fornito dall'Inail, e spiega che l’applicazione, da parte delle imprese di contratti non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: imprese - contratti - collettivi - rappresentativi

Fondo da € 150 milioni per favorire l’assunzione di ricercatori e dottori di ricerca nelle imprese. L’obiettivo: 15.000 contratti a tempo indeterminato. Agevolazioni anche per gli studenti fuori sede e per il caro-affitti - È stato istituito un fondo da 150 milioni di euro per incentivare l’assunzione di ricercatori e dottori di ricerca nelle imprese, con l’obiettivo di creare 15.

Dumping contrattuale nei pubblici esercizi: in crescita i contratti “pirata” che penalizzano lavoratori e imprese Perdite fino a 6.000 euro all’anno per i dipendenti e oltre 1.500 euro di mancata contribuzione. È l’effetto dell’uso sempre più diffuso di contratti c Vai su Facebook

Confcommercio contro i contratti al ribasso: «Danneggiano lavoratori e imprese»; Salario minimo, Ance in audizione al Senato: si rischia la fuga dai contratti collettivi; Appalti: le novità introdotte nella legge 56/2024 e gli impatti nel settore della logistica..

Contratti di lavoro più trasparenti con il codice Ccnl nel Registro delle Imprese - Il Cnel propone di inserire nel Registro delle Imprese il codice alfanumerico dei Ccnl applicati, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e combattere i contratti pirata ... Segnala quifinanza.it

"Guerra aperta ai contratti pirata". La sfida di Confcommercio e Uil - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive