Donnarumma il rebus rinnovo non passa più inosservato | le ultime voci dalla Francia ‘spaventano’ il Psg Lo scenario per l’ex obiettivo Juve è stato chiarito

Gianluigi Donnarumma, tra le luci del Mondiale per Club e le veline provenienti dalla Francia, si trova al centro di un rebus contrattuale che scuote il PSG. Il suo rinnovo sembra sfuggente, alimentando le suggestioni di un possibile addio e di un nuovo obiettivo per la Juventus. Mentre l'orizzonte si infiamma, la sua decisionsarà fondamentale: il futuro di Donnarumma è tutto da scrivere e potrebbe riscrivere gli equilibri del calcio europeo.

Donnarumma continua ad attirare su di sé i radar da mezza Europa visto il contratto in scadenza nel 2026 col Psg: ecco le ultime indiscrezioni. Eroe a Parigi, ma con un futuro tutto da scrivere. Alla vigilia della prestigiosa finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, che potrebbe coronare una stagione trionfale per il Paris Saint-Germain, a tenere banco è l’incerta situazione contrattuale di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Équipe, il futuro del portiere e capitano della Nazionale Italiana è tutt’altro che definito, con le big della Premier League pronte a sferrare l’assalto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma, il rebus rinnovo non passa più inosservato: le ultime voci dalla Francia ‘spaventano’ il Psg. Lo scenario per l’ex obiettivo Juve è stato chiarito

In questa notizia si parla di: donnarumma - rebus - rinnovo - passa

Focus speciale sul calciomercato dell'Inter. L'analisi dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo sull'attuale rosa e sui nomi accostati... Vai su Facebook

Azzurri, rebus difesa,'Siamo nelle mani di Donnarumma'; Intrigo Donnarumma, Gigio è tornato eroe ma ora è il Psg che riflette: futuro in Italia?; Milan, rebus Liberali: tra rinnovo del contratto e l'interesse di Atalanta e Fiorentina.

Donnarumma piace alla Premier: è sfida tra City, United e Chelsea - Indiscrezioni dalla Francia vorrebbero Gigio, in scadenza con il Psg nel 2026, lontano da Parigi: ma l'agente rassicura sul rinnovo di contratto ... Riporta msn.com

PSG-Donnarumma: a che punto sono le trattative per il rinnovo - PSG, le richieste per il rinnovo Un mese fa il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, e l’agente di Donnarumma, Enzo Raiola, si erano incontrati per parlare del ... Secondo gianlucadimarzio.com