Loredana Lecciso su Al Bano | Dopo solo due mesi come cambia tutto

Loredana Lecciso rivela come, in soli due mesi di relazione, tutto sia cambiato radicalmente, segnando un nuovo capitolo della sua vita accanto ad Al Bano. In un’intervista esclusiva a DiPiù, la showgirl racconta il profondo legame spirituale e affettivo che li unisce, paragonando il loro amore a un anello nuziale virtuale. Una storia d’amore forte, intensa e pronta a scrivere nuovi capitoli.

In un’intervista concessa al settimanale DiPiù, Loredana Lecciso ha parlato del profondo legame che la unisce alla fede e come questa dimensione spirituale rappresenti un punto d’incontro importante anche nella sua relazione con Al Bano Carrisi. "È come se ci siamo infilati da tempo un anello nuziale virtuale. La nostra è una scelta d’amore, abbiamo due figli che adoriamo. (.) Dopo due mesi che stavamo insieme, ero già in attesa di Jasmine, la nostra primogenita, non c’è stato nemmeno il tempo per conoscerci. Ora c’è armonia, il nostro rapporto è consolidato ed è come se fossimo marito e moglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Loredana Lecciso su Al Bano: "Dopo solo due mesi...", come cambia tutto

In questa notizia si parla di: loredana - lecciso - bano - mesi

Al Bano dalla Setta, "cosa ho scoperto a casa di Loredana Lecciso" - Al Bano Carrisi si apre come mai prima d’ora a “Storie al bivio”, rivelando dettagli sorprendenti sulla sua vita tra gioie, dolori, successi e polemiche.

Loredana Lecciso: «Con Al Bano non c'è stato tempo per conoscerci, dopo due mesi ero incinta. Oltre all'amore ci unisce la fede per Dio» https://msn.com/it-it/notizie/italia/loredana-lecciso-con-al-bano-non-c-%C3%A8-stato-tempo-per-conoscerci-dopo-due-m Vai su X

Loredana Lecciso e il rapporto con Al Bano: «Matrimonio? Abbiamo un anello virtuale. Dopo due mesi ero incinta, neanche ci conoscevamo; Loredana Lecciso: Incinta dopo due mesi con Al Bano, non ci fu tempo per conoscerci. Oggi uniti dalla fede in Dio; Loredana Lecciso: «Con Al Bano non c'è stato tempo per conoscerci, dopo due mesi ero incinta. Ci unisce la fed.

Loredana Lecciso: “Incinta dopo due mesi con Al Bano, non ci fu tempo per conoscerci. Oggi uniti dalla fede in Dio” - Lorenda Lecciso ripercorre in un’intervista la storia d’amore con Al Bano e il rapporto con la fede in Dio. Si legge su fanpage.it

Loredana Lecciso: «Con Al Bano non c'è stato tempo per conoscerci, dopo due mesi ero incinta. Ci unisce la fede in Dio, preghiamo insieme» - Al settimanale DiPiù Loredana Lecciso racconta la sua fede verso Dio. Secondo msn.com