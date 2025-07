Aumenti delle sigarette i tabaccai contro le direttive dell' Ue | Una proposta scellerata

Le recenti proposte della Commissione europea di tassare maggiormente le sigarette hanno acceso il dibattito tra i tabaccai italiani. Questa mossa, presentata come un modo per ridurre il consumo di tabacco e finanziare l’Unione, ha invece sollevato forti proteste e preoccupazioni tra gli operatori del settore. È evidente che questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative non solo sui consumatori, ma anche sull’intera filiera italiana: il futuro del mercato del tabacco è in bilico, e le implicazioni sono ancora da scoprire.

Il piano della Commissione europea, che prevede una nuova tassazione sui prodotti del tabacco così da finanziare il bilancio dell'Unione, ha fatto insorgere l'Unione italiana tabaccai (Uit). Il programma, che verrà presentato il prossimo 16 luglio, ha causato non poche polemiche, e tutto fa pensare che ci sarà molto di cui discutere nei prossimi giorni. Lo scopo dichiarato dall'Unione europea sarebbe quello di scoraggiare il consumo di prodotti nocivi oltre che aumentare le risorse dell'Ue. I numeri sono davvero pesanti. Nella bozza della Commissione, infatti, si legge di un rincaro del +139% sull'accisa minima per le sigarette tradizionali, un aumento del 258% sul tabacco da arrotolare e un incremento del 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aumenti delle sigarette, i tabaccai contro le direttive dell'Ue: "Una proposta scellerata"

L'Unione Europea prepara una stretta fiscale senza precedenti sul tabacco. Accise in aumento fino a oltre il 1.000%, nuove tasse su sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, ma anche una valanga di misure parallele per finanziare il prossimo bilancio Ue.

