Esce per andare in campagna non rientra a casa Apprensione a Collepasso

L'intera comunità di Collepasso si trova in apprensione per la scomparsa di Donato Negro, 89 anni, il cui ultimo avvistamento risale a questa mattina. Dopo essere uscito a bordo del suo Ape Piaggio verde (targa BE63069), l'anziano non ha più fatto ritorno, lasciando amici e familiari nel timore e nella speranza di un suo ritrovamento sicuro. La situazione resta critica e in costante aggiornamento.

COLLEPASSO – Sono ore di angoscia nel circondario di Collepasso dove da diverse ore non si hanno più notizie di un anziano del posto, Donato Negro, di 89 anni, che dopo essere uscito in mattinata a bordo del suo Ape Piaggio di colore verde (targa BE63069) non ha fatto più ritorno a casa e i suoi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

