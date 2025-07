Dal Vaticano il dizionario online per i fedeli

Scopri il nuovo dizionario online del Vaticano, un prezioso strumento pensato per i fedeli desiderosi di approfondire il magistero dei nostri papi. Con oltre 370 voci, tra testi e ascolti, potrai immergerti nel messaggio degli ultimi pontefici direttamente dal portale ufficiale della Santa Sede. Collegato a un podcast radiofonico, questo archivio digitale rende accessibile e vivo il patrimonio spirituale della Chiesa. Continua a leggere per scoprire di più.

Sul portale ufficiale della Santa Sede un vocabolario con 370 voci da leggere o ascoltare per conoscere il magistero degli ultimi Papi È collegato con un podcast sulle frequenze della loro radio. I testi sono tratti da frammenti significativi di interventi dei pontefici. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dal Vaticano il dizionario online per i fedeli

