Calciomercato Inter Pio Esposito è un obiettivo del Sassuolo | l’ex Spezia potrebbe lasciare Milano già in questa finestra estiva

Calciomercato Inter, cresce sempre più l'interesse del Sassuolo nei confronti del centravanti Pio Esposito, reduce da una stagione superba in cadetteria. Il Sassuolo guarda in casa Inter per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione di Serie B. Tra i nomi che stuzzicano l'interesse del club emiliano c'è quello di Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005, reduce da un'annata da protagonista con la maglia dello Spezia. Il centravanti nerazzurro ha chiuso la stagione 202425 da capocannoniere della Serie B, mettendo a segno 18 reti in campionato. Un bottino che non è passato inosservato e che ha confermato le sue qualità da finalizzatore puro, capace di abbinare fisicità , fiuto del gol e intelligenza tattica.