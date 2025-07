Paderno aperta la gelateria sociale | Vogliamo essere risorsa benessere e relazioni

A Paderno Dugnano, nasce un’innovativa gelateria sociale in piazza della Divina Commedia, un vero punto di riferimento per promuovere benessere e relazioni nella comunità. Con l’intervento del vicegovernatore Marco Alparone e della sindaca Anna Varisco, questa iniziativa si propone di diventare un’opportunità di inclusione e integrazione attraverso la dolcezza. La cooperativa sociale di Limbiate gestirà gli spazi, trasformando il gelato in uno strumento di valore sociale e comunitario.

Ha aperto la gelateria sociale di piazza della Divina Commedia a Paderno Dugnano. Per l’inaugurazione ufficiale è intervenuto il vicegovernatore di Regione Lombardia Marco Alparone, già sindaco della città, insieme alla prima cittadina Anna Varisco e ai rappresentanti di Voglio la Luna. Sarà la cooperativa sociale con sede a Limbiare a gestire gli spazi di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Paderno, aperta la gelateria sociale: “Vogliamo essere risorsa, benessere e relazioni”

