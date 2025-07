Rapinano e umiliano coetanei costringendoli in ginocchio al parco di Ancona | la violenza choc dei ragazzini

Una serie di episodi violenti scuote Ancona: minori rapinano e umiliano coetanei, imponendosi con intimidazioni al parco cittadino. Dopo questi atti choc, sono stati adottati DASPO urbani fino al 2026 per sei giovani, segnando un intervento deciso delle autorità contro la violenza tra i più giovani. È fondamentale rafforzare il senso di sicurezza e prevenire futuri comportamenti dannosi nelle nostre comunità .

