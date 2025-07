Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 12 luglio 2025

Se sei curioso di scoprire se la fortuna ha sorriso a te oggi, non puoi perderti i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa del 12 luglio 2025. Alle ore 20:30, si sono svolte le estrazioni che potrebbero permetterti di realizzare il sogno di una casa tutta tua. Quali sono i numeri fortunati di questa sera? Scopriamolo insieme e valutiamo se la tua fortuna sta per cambiare vita.

Estrazione VinciCasa oggi 12 luglio 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 12 luglio 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 12 luglio 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 11 LUGLIO 2025 ESTRAZIONE 10 LUGLIO 2025 ESTRAZIONE 9 LUGLIO 2025 ESTRAZIONE 8 LUGLIO 2025 ESTRAZIONE 7 LUGLIO 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 12 luglio 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it