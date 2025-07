La scuola non è un film muto Parole e silenzi nel conflitto alunni-docenti Lettera

In un panorama scolastico complesso e sfaccettato, le parole e i silenzi tra alunni e docenti raccontano storie di conflitto e speranza. La scuola, spesso percepita come un teatro mutevole di sfide, necessita di un dialogo autentico per superare momenti di crisi. In questa riflessione, Fernando Mazzeo ci invita a riscoprire il valore della comunicazione, perché solo attraverso parole e ascolto possiamo costruire un ambiente più equilibrato e saggio, pronto a affrontare le difficoltà del domani.

Inviata da Fernando Mazzeo - In una scuola eroica, equilibrata, saggia, ma a tratti zoppicante e sofferente, molti giovani non riescono a mettersi al riparo da possibili insuccessi e vivono in uno stato di falsa indipendenza e di pseudo maturità . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

