Pallanuoto Sandro Campagna | Dalla difesa si costruiscono grandi squadre l’attacco ha preso velocità

Il debutto degli Azzurri ai Mondiali di pallanuoto 2025 ha già lasciato il segno: un netto 17-5 contro la Romania, dimostrando che dalla difesa si costruiscono grandi squadre e che l’attacco ha preso velocità. Mentre il Settebello si afferma con determinazione, i protagonisti come Condemi, Bruni, Di Fulvio e Di Somma guidano un cammino promettente verso nuove vittorie. Il futuro azzurro si prospetta luminoso e ricco di emozioni.

L’Italia ha debuttato ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile, sconfiggendo la Romania con un perentorio 17-5 nella partita d’apertura del gruppo A. Il Settebello ha rispettato il pronostico della vigilia a Singapore, firmando un paio di break da 7-0 (8-2 e 17-4) dopo qualche incertezza nella parta iniziale di partita. A trascinare gli azzurri sono stati i quattro gol di Condemi, la tripletta di Bruni, le doppiette di Di Fulvio, Di Somma e Cassia. Il CT Sandro Campagna ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “ Nel primo tempo abbiamo subito due gol stupidi ed in avanti eravamo piuttosto bloccati, stretti, poco fluidi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Sandro Campagna: “Dalla difesa si costruiscono grandi squadre, l’attacco ha preso velocità”

