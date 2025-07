Un club di Bundesliga cerca due calciatori su Internet | servono un difensore centrale e un'ala

Se sei un calciatore ambizioso pronto a fare il salto di qualità, questa è la tua occasione! Un prestigioso club di Bundesliga sta cercando due talenti su FutbolJobs: un difensore centrale e un’ala, pronti a rinforzare la squadra per la prossima stagione. Non lasciarti sfuggire questa chance di brillare sui palcoscenici più prestigiosi del calcio europeo. Continua a leggere e scopri come candidarti!

