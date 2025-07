In centinaia ai funerali di Mara Severin la sommelier morta a Terracina | Ha dimostrato altruismo

In centinaia, cittadini e amici si sono stretti intorno a Mara Severin, giovane sommelier di soli 31 anni, nel suo feretro durante i funerali a Terracina. La sua scomparsa, avvenuta nel crollo del ristorante "Essenza", ha suscitato un’ondata di commozione e solidarietà , dimostrando quanto il suo altruismo abbia lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Un gesto di affetto che continuerà a risuonare nel ricordo collettivo.

PD Terracina: “Si proclami il lutto cittadino per Mara Severin, morta a 31 anni Il Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Pierpaolo Chiumera, ha formalmente richiesto al Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, di proclamare un giorno d Vai su Facebook

