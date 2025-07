Signori si parte fa tappa in Sicilia domani su La7 alle 11.45

Pronti a partire per un viaggio indimenticabile tra le meraviglie d’Italia? “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” torna domani su La7 alle 11.45, portandoci alla scoperta di bellezze, storia e cultura a bordo di affascinanti vetture d’epoca. Con Stefania Capobianco e Luigi Cantamessa, ogni tappa rivela il fascino senza tempo del nostro patrimonio. Non perdete questa avventura unica!

Viaggiare alla scoperta di bellezze, storia e cultura italiane a bordo di vetture d’epoca, l’idea alla base di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, nuovo programma di La7 che torna domani alle 11.45 con la terza puntata. Ogni settimana la conduttrice Stefania Capobianco, ideatrice e regista del format, e il direttore generale di Fondazione FS Italiane Luigi Cantamessa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Signori si parte” fa tappa in Sicilia, domani su La7 alle 11.45

In questa notizia si parla di: signori - tappa - sicilia - italiane

Terza tappa di "Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia". Stavolta si approda in Sicilia, in un viaggio lento tra mito, mare e memoria. Da Palermo ad Agrigento, a bordo di un treno d’epoca, attraversiamo una terra che profuma di sale e leggenda. Colonn Vai su Facebook

Agrigento su LA7 a “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”; “Signori si parte” su La7: la terza puntata in Sicilia, tra templi antichi e scenari mozzafiato; Signori si parte: Palermo raccontata attraverso i treni storici su La7.

“Signori si parte” fa tappa in Sicilia, domani su La7 alle 11.45 - Viaggiare alla scoperta di bellezze, storia e cultura italiane a bordo di vetture d’epoca, l’idea alla base di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, nuovo programma di La7 che torna ... Segnala msn.com

Agrigento e la Sicilia protagonisti su LA7 di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia” - Domenica 13 luglio alle ore 11:45 su LA7, la Sicilia sarà protagonista della terza puntata di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”, il nuovo programma televisivo realizzato da DirAm ... scrivolibero.it scrive