Psg non vedo l’ora dice Luis Enrique-ma Colwill afferma che il Chelsea non ha paura di nessuno

Nell'attesa della finale del 2025, le parole di Luis Enrique e Levi Colwill svelano due facce della stessa medaglia: da un lato, il rispetto per i “sensazionali” giocatori del PSG, dall’altro, la ferma fiducia del Chelsea che non ha paura di nessuno. Una sfida epica che promette emozioni intense e sorprese imprevedibili. Chi uscirà vincitore? Restate con noi per scoprirlo!

2025-07-12 16:28:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il manager di Paris Saint-Germain Luis Enrique ha definito i suoi giocatori “sensazionali” prima della finale della Coppa del Mondo del club del 2025 di domenica (20:00 BST)-ma il difensore del Chelsea Levi Colwill afferma che i perdenti sono “davvero fiduciosi” e “totalmente credere in noi stessi”. I possessori di Champions League hanno ottenuto la loro terza vittoria per 4-0 del torneo battendo una squadra temuta del Real Madrid in semifinale, vincendo con un foglio pulito per la quinta volta negli Stati Uniti, avendo anche martellato l’Atletico Madrid e l’Inter Miami dalla stessa guarnizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

