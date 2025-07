Kate Middleton sorprende Wimbledon con un look color crema e una spilla speciale

Bella la sorpresa, ma il suo look sofisticato e delicato ha catturato gli sguardi di tutti, dimostrando ancora una volta come Kate Middleton sia una vera icona di stile e grazia. La scelta di un raffinato abito color crema impreziosito da una spilla speciale ha reso la sua presenza ancor più memorabile, sottolineando il suo ruolo di ambasciatrice di eleganza sui palcoscenici più prestigiosi. Un gesto che conferma come la principessa sappia sempre sorprendere con classe e naturale eleganza.

Grande gioia in quel di Wimbledon, dove Kate Middleton ha deciso di presentarsi a sorpresa in occasione della finale femminile disputata tra Amanda Anisimova e Iga Swiatek. L’ufficio di Kensington Palace che ha annunciato la sua presenza proprio il giorno stesso, sabato 12 luglio, seguendo così il desiderio della Principessa del Galles di proseguire con i suoi impegni reali in modo sempre più assiduo, seppur ponderato. Bella la sorpresa, ma anche il look che, come sempre, ha colpito nel segno: un completo color crema so chic, con una spilla a forma di papillon dal significato speciale. La “nuova uniforme” di Kate a Wimbledon. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton sorprende Wimbledon con un look color crema e una spilla speciale

Torna al Royal Box di Wimbledon e lo fa con la grazia e la forza che l'hanno resa un'icona, dentro e fuori dal palazzo reale. Kate Middleton ha incantato la finale del torneo femminile con un look candido ed essenziale, simbolo di classe e compostezza.

