Iran Putin esorta l’Iran a cedere a Trump | Accetti l’intesa su stop arricchimento dell’uranio

In un contesto di tensione internazionale, Putin invita l’Iran ad accettare le richieste di Trump di fermare l’arricchimento dell’uranio, mentre Teheran respinge con fermezza le pressioni russe. La decisione di non cedere alle richieste mette in luce le complesse dinamiche geopolitiche che continuano a caratterizzare la regione. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni significative sul fronte globale, lasciando aperte molte domande sul futuro della diplomazia internazionale.

Teheran da parte sua ha deciso di non cedere alle pressioni russe. "Non prenderemo in considerazione la proposta", hanno fatto sapere, ricordando la delusione del mancato appoggio di Mosca nel corso della guerra dei 12 giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Putin esorta l’Iran a cedere a Trump: “Accetti l’intesa su stop arricchimento dell’uranio”

