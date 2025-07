A26 e lavori nuove chiusure notturne

Attenzione automobilisti: sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sono in programma lavori e nuove chiusure notturne per garantire sicurezza e miglioramenti. Dalle 22 di martedì 15 alle 6 di mercoledì 16 luglio, il tratto tra Arona e Borgomanero, verso Genova, sarà temporaneamente chiuso per consentire attività di ispezione e manutenzione. Ricordate di pianificare il viaggio e seguire le indicazioni per evitare disagi. La vostra sicurezza è la nostra priorità .

Lavori e cantieri e ispezioni alle gallerie. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di martedì 15 alle 6 di mercoledì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova, per consentire attività di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - notturne - chiusure - genova

Lavori di manutenzione al viadotto ’Centrale’: chiusure notturne - Sono in corso lavori di manutenzione al viadotto Centrale, situato lungo la strada statale 4 'Via Salaria', nel comune di Acquasanta Terme.

Piscinola, Chiaiano, Frullone: in arrivo la chiusura estiva della metro linea 1 Dal 23 giugno #ANM fermerà tre stazioni per "manutenzione ordinaria", ma pendolari e residenti dell'area nord insorgono: nessuna data certa d'inizio lavori, solo navette sostitutive gi Vai su Facebook

A26 e lavori, nuove chiusure notturne; Lavori notturni su A7 Milano Genova e A54 (tangenziale Pavia): tratti coinvolti e chiusure da stasera 23 giugno; A-12: ridotte le chiusure notturne previste fino a venerdì 20 giugno.

A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GRAVELLONA TOCE - BETTOLE VERSO GRAVELLONA TOCE Roma, 12 luglio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri- Riporta msn.com

A26 GENOVA VOLTRI-GARVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10 - ALLACCIAMENTO A10 Roma, 11 luglio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri- Scrive msn.com