Incendio a Pastorano del 9 luglio | ulteriori risultati del monitoraggio diossine

Dopo l'incendio che ha devastato l'area industriale di Pastorano il 9 luglio, l'ARPA C e monitora con attenzione la situazione, rilasciando i risultati dei recenti campionamenti. I dati indicano una concentrazione di diossine di 0,57 picogrammi per metro cubo, un valore che permette di valutare l'entità dell'inquinamento e di adottare eventuali misure di tutela. La trasparenza nella comunicazione è fondamentale per garantire sicurezza e fiducia.

La nota ufficiale dell’ARPAC che sta monitorando costantemente la situazione dopo l’incendio di qualche giorno fa. I risultati del secondo ciclo di campionamento svolto nei pressi del luogo dell’incendio divampato nell’area industriale di Pastorano (Ce) lo scorso 9 luglio evidenziano una concentrazione totale di diossine, furani, policlorobifenili dispersi in aria pari a 0,57 picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicitĂ totale equivalente (pgNm3 I-TEQ), superiore dunque al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunitĂ scientifica (0,15 pgNm3 I-TEQ fonte: LAI-Germania). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

