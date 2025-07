Infanzia il Comune attiva i Baby Point

In un impegno concreto per il benessere delle famiglie, il Comune di Padova lancia la mappatura dei Baby Point, spazi pensati per sostenere i più piccoli e i loro genitori. Più aree dedicate alla prima infanzia significano una città più accogliente e ricca di opportunità. Con questa iniziativa, si punta a valorizzare il territorio, creando un tessuto urbano che favorisca crescita, socialità e sicurezza per le nuove generazioni, rendendo Padova sempre più...

Più spazi per le famiglie, più valore per Padova - Al via la mappatura dei Baby Point nel territorio d'ambito Con il progetto Padova – Alleanze per la Famiglia, l'Amministrazione comunale avvia una mappatura degli spazi cittadini dedicati alla prima infanzia: i Baby Point, ovvero luoghi.

Sistema di Tutela per i Nidi d’infanzia del Comune di Moncalieri - La tutela dei diritti di bambine e bambini nella prima infanzia è una responsabilità che riguarda tutta la comunità educante. Segnala savethechildren.it