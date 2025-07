Mbangula Juventus | sarà in Bundesliga il futuro dell’esterno bianconero? Intanto la dirigenza fissa il prezzo servirà questa cifra per lasciarlo partire

Il futuro di Samuel Mbangula si delinea sempre più in Bundesliga, con i club tedeschi pronti a fare sul serio. La Juventus ha fissato un prezzo di 224.000 euro, cifra ritenuta adeguata per lasciar partire il talento bianconero. Con il mercato in fermento, le prossime settimane potrebbero essere decisive: il giovane esterno potrebbe abbracciare una nuova avventura in Germania, portando con sé grandi aspettative e ambizioni.

Mbangula Juventus: futuro in Bundesliga per l’esterno bianconero? La dirigenza ha in mente questo prezzo per lasciar partire il proprio giocatore. Il futuro di Samuel Mbangula si tinge sempre più dei colori della Bundesliga. Il talentuoso esterno offensivo della Juventus, uno dei pezzi pregiati sul mercato in uscita dei bianconeri, ha attirato l’attenzione di diversi club tedeschi. Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando, nelle ultime ore sono arrivati alla Continassa nuovi, concreti sondaggi dalla Germania per il giovane talento belga. Un gioiello della Next Gen pronto per il grande salto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula Juventus: sarà in Bundesliga il futuro dell’esterno bianconero? Intanto la dirigenza fissa il prezzo, servirà questa cifra per lasciarlo partire

In questa notizia si parla di: juventus - bundesliga - esterno - mbangula

Jadon Sancho, chi è: l’affare d’oro del Dortmund e la scommessa della Juventus. La storia di mercato del talento inglese, i bianconeri che sognano di rivedere il giocatore che incantava la Bundesliga - Jadon Sancho, il talento che ha conquistato la Bundesliga, potrebbe presto tornare a far sognare i tifosi della Juventus.

Le news di mercato più calde che riguardano la Juventus e non solo. Sancho si è dichiarato disponibile a tagliarsi l’ingaggio per agevolare il trasferimento alla Juventus che però tratta anche con il Porto per Conceicao (che è la prima scelta di Tudor). Per Vai su Facebook

MEDIASET - Accomando: Juventus, sondaggi dalla Bundesliga per Mbangula; 120 milioni per finanziare il mercato Juve: i cinque casi più spinosi in uscita; Juventus, Mbangula può partire: piace in Francia e Germania, ecco quanto chiede Giuntoli.

Mbangula Werder Brema può decollare: trattativa in corso tra i tedeschi e la Juventus, ci sono aggiornamenti importanti - Mbangula Werder Brema può decollare: trattativa in corso tra i tedeschi e la Juventus, ci sono aggiornamenti importanti sul futuro dell’esterno belga Il futuro di Samuel Mbangula potrebbe essere lonta ... Lo riporta juventusnews24.com

Mbangula, da jolly Motta a esubero Tudor: il Werder Brema preme - Il giovane belga è finito nel mirino della squadra tedesca, dopo il no al Nottingham Forest: la situazione Juve ... Da tuttosport.com