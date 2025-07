Aperture straordinarie al Giardino Vecchio Brolo |  più spazio verde a Mortise

Grazie alla sinergia tra amministrazione e comunità, il Giardino Vecchio Brolo di Mortise apre le sue porte in modo straordinario, offrendo a residenti e visitatori un'oasi di relax e natura inaspettata. Questa novità trasforma il quartiere, invitando tutti a riscoprire uno spazio verde prezioso e ancora più accogliente. Non perdere l'occasione di vivere momenti di tranquillità e scoperta: il verde ti aspetta!

