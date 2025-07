Dazi Usa al 30% piegarsi o reagire? Ecco le possibili contromisure Ue dopo l’annuncio di Trump

Dazi USA al 30%: piegarsi o reagire? La risposta della UE sarà cruciale. Nella recente missiva di Trump, si apre alla possibilità di modificare le tariffe se l’Europa eliminasse barriere e politiche restrittive. Ma cedere potrebbe compromettere la competitività, mentre reagire rischia un’escalation commerciale. In questo scenario, le scelte dell’UE definiranno il prossimo capitolo delle relazioni transatlantiche, tra diplomazia e difesa dei propri interessi.

Cedere alle richieste di Donald Trump. Che, nella lettera appena recapitata alla Ue, apre alla possibilità di una " modifica " ai dazi del 30% su tutto l'export in arrivo dal Vecchio continente se i Ventisette elimineranno " politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali " che a suo dire danneggiano gli Usa. Oppure rispondere con contromisure, che potrebbero però scatenare un' escalation visto che Washington minaccia ulteriori aumenti nel caso ci siano reazioni. È il dilemma che dovrà risolvere Ursula von der Leyen, indebolita dal voto del Parlamento europeo sulla sfiducia che ha svelato un crollo dei consensi nei suoi confronti.

