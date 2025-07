Italia Femminile Linari | Portare la fascia della Nazionale è un orgoglio enorme

Portare la fascia della Nazionale è un orgoglio enorme, ha dichiarato Elena Linari ai microfoni di Rai Sport. Nonostante la sconfitta contro la Spagna, le azzurre hanno dimostrato carattere e determinazione, conquistando la qualificazione ai quarti di finale degli Europei in Svizzera. Ora, con il cuore e l’esperienza maturata, si preparano ad affrontare la Norvegia il 16 luglio alle 21:00, pronte a scrivere un’altra pagina di storia.

Nonostante la sconfitta subita per 3-1 contro la Spagna campione del mondo in carica, l'Italia Femminile ha centro la qualificazione ai quarti di finale degli Europei che si stanno svolgendo in Svizzera. Le azzurre affronteranno la Norvegia il 16 luglio alle ore 21:00. Dopo il ko contro le spagnola, il difensore della Roma Elena Linari ha parlato ai microfoni di Rai Sport: " Portare la fascia della Nazionale è un orgoglio enorme, è stata dura, ma ora ce la godiamo. Il mister ci trasmette entusiasmo, energia, passione e voglia. Lui ci crede più di noi, sapevamo di affrontare una squadra forte, ma ci prendiamo questa qualificazione che mancava da tempo.