Ponte di Legno chiusa la SS42 per un incidente con 3 moto intervento dell’Anas

Un tratto della SS42 del Tonale e della Mendola a Ponte di Legno è stato temporaneamente chiuso al traffico a causa di un incidente che ha coinvolto tre moto. Le squadre dell'Anas e le Forze dell'Ordine sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare al più presto la normalità. La prudenza è d'obbligo per tutti i viaggiatori in zona, mentre si attendono aggiornamenti sulle cause dell'incidente.

Milano, 12 lug - (AgenziaNova) - Sulla strada statale 42 del Tonale e della Mendola un tratto è chiuso temporaneamente al traffico a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 145, a Ponte di Legno, in provincia di Brescia. L'incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre moto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte di Legno, chiusa la SS42 per un incidente con 3 moto, intervento dell’Anas

