Tragico ritrovamento sul Gran Sasso | uomo trovato morto sul Pizzo Cefalone

Una scena drammatica sul Gran Sasso: un uomo è stato trovato senza vita sul Pizzo Cefalone, sconvolgendo l’ambiente degli appassionati di montagna. Due escursionisti, durante la discesa, hanno rinvenuto una giacca e immediatamente allertato le autorità, dando il via a un’operazione di soccorso che ha portato alla tragica scoperta. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza in montagna e sulla prevenzione di incidenti. È un episodio che lascia tutti senza parole.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sul massiccio del Gran Sasso, dove un escursionista è stato trovato senza vita sul versante del Pizzo Cefalone. A lanciare l’allarme sono stati due escursionisti che, durante la discesa lungo un sentiero, hanno notato a bordo del percorso una giacca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

