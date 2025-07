Calciomercato Inter | Mourinho in aiuto dei nerazzurri con quella cessione?

Il calciomercato dell’Inter si anima con un possibile colpo di scena: Mourinho potrebbe essere l’asso nella manica per risolvere la crisi degli esuberi. Dopo una stagione deludente, Mehdi Taremi sembra ormai destinato a lasciare Milano, lasciando spazio a nuove strategie. Marotta e Ausilio devono trovare una soluzione rapida e vincente, e la cessione dell’attaccante sembrerebbe il primo passo. Riusciranno a sfruttare questa occasione per rinvigorire la squadra?

Marotta e Ausilio hanno bisogno di piazzare il loro esubero Il futuro di Mehdi Taremi all'Inter sembra essere già giunto al capolinea. Dopo una sola stagione, deludente e al di sotto delle aspettative, il club nerazzurro ha deciso di mettere sul mercato l'attaccante iraniano. Come riportato dal Corriere dello

