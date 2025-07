Ferrara morte sospetta di un 83enne in ospedale | arrestato infermiere

Una tragica vicenda scuote Ferrara: un anziano di 83 anni muore in ospedale in circostanze sospette, portando all’arresto di un infermiere. Le indagini hanno rivelato tracce di Esmeron nel suo corpo, un farmaco potenzialmente letale, comunemente usato per l’intubazione. La scoperta apre un’ombra di dubbio sulla causa del decesso e sull’eventuale coinvolgimento del professionista. È un caso che richiede risposte chiare e un’indagine approfondita.

Sono emerse nel corpo dell'anziano deceduto tracce di Esmeron, che può avere esiti letali e che normalmente viene usato per intubare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ferrara, morte sospetta di un 83enne in ospedale: arrestato infermiere

