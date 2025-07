Milan Adli e Bennacer verso la cessione | sono fuori dal progetto di Allegri Sondaggi dall’Arabia Saudita

Il Milan si prepara a rinnovarsi, con Adli e Bennacer pronti a lasciare il club secondo quanto riportato da Calciomercato.com. I due talentuosi centrocampisti, non considerati parte del progetto di Allegri, sono stati individuati come possibili obiettivi di mercato in Arabia Saudita. La società rossonera attende offerte concrete per rinforzare il roster e scrivere un nuovo capitolo, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire come si svilupperà questa importante operazione di mercato.

2025-07-12 16:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: I due centrocampisti non fanno parte del progetto di Massimiliano Allegri: sondaggi dalla Saudi Pro League, il Milan aspetta le offerte giuste Yacine Adli e Ismael Bennacer sono in uscita dal Milan. I due centrocampisti, rientrati rispettivamente dai prestiti alla Fiorentina e all’Olympique Marsiglia, non sono stati convocati da Massimiliano Allegri per il ritiro e sono sulla lista delle cessioni in casa rossonera. La loro carriera potrebbe proseguire all’estero, in Arabia Saudita. Dalla Saudi Pro League sono in corso dei sondaggi che presto potrebbero tramutarsi in offerte concrete per i rossoneri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: sono - milan - allegri - adli

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone» - Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra.

I convocati di Allegri per il raduno del Milan: non ci sono Theo Hernandez, Adli e Bennacer Vai su X

Theo Hernandez, Bennacer e Adli sono fuori Tutti e tre fuori dalla lista dei convocati per il ritiro estivo del #Milan che parte domani Vai su Facebook

Milan, Adli e Bennacer verso la cessione: sono fuori dal progetto di Allegri. Sondaggi dall'Arabia Saudita; Allegri esclude Adli dal raduno: il Milan lo mette fuori rosa in vista della cessione; Perché Allegri ha fatto fuori Adli dal suo Milan: riceverà lo stesso trattamento riservato a Origi.

Milan, Adli e Bennacer fuori dal progetto di Allegri: sondaggi dall'Arabia Saudita - I due centrocampisti, rientrati rispettivamente dai prestiti alla Fiorentina e all'Olympique Marsiglia, non sono stati convocati da Massimiliano ... Da calciomercato.com

Milan: sondaggi dall’Arabia per Adli e Bennacer, possono partire - Il team italiano è entrato in questa stagione con un certo livello di ottimismo dopo aver perso il titolo Costruttori la scorsa stagione con un margine di soli 14 punti dai campioni McLaren, e con il ... Scrive msn.com