A Venezia 82 l’anteprima restauro Roma ore 11 di Giuseppe De Santis

Venezia 82 si apre con un evento imperdibile: l’anteprima mondiale del restauro di “Roma ore 11” di Giuseppe De Santis, un capolavoro del cinema italiano che celebra i suoi 71 anni. Un’occasione unica per riscoprire un classico senza tempo, restaurato con cura e passione, e presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cinema e della cultura.

Roma, 12 lug. (askanews) – A trent’anni dalla consegna del Leone d’Oro alla Carriera al maestro Giuseppe De Santis, il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con Titanus S.p.A. presenterà in anteprima mondiale il restauro di “Roma ore 11”, nella sezione di Venezia Classici dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Uscito nel 1952 e prodotto da Titanus, “Roma ore 11”, uno dei titoli simbolo del neorealismo italiano, vanta un cast d’eccezione, tra cui Maria Grazia Francia, Delia Scala, Massimo Girotti, Raf Vallone, Lucia Bosè, e ripercorre un tragico fatto di cronaca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

