Piacere Castello soddisfatto per il monitoraggio dell’aria di Arpae

Il gruppo consiliare Piacere Castello si dichiara soddisfatto per l’avvio del monitoraggio dell’aria a Castelfranco, un passo fondamentale per tutela della salute pubblica. Grazie all’impegno di Arpae e alla centralina mobile in via Fratelli Bandiera, ora abbiamo dati concreti e aggiornati sulla qualità dell’aria. La trasparenza e l’attenzione ai cittadini sono al centro di questa iniziativa, che rappresenta un passo avanti verso un ambiente più salubre e sicuro per tutti.

