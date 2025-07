Whiskey Big Tech e carte di credito | le armi dell’Ue per rispondere ai dazi di Trump Domenica riunione d’emergenza a Bruxelles

L’Europa si prepara a una battaglia senza precedenti contro i dazi americani, con whiskey, big tech e carte di credito come vere armi di difesa. La riunione d’emergenza a Bruxelles di domenica si preannuncia cruciale, mentre l’annuncio di Donald Trump di imporre dazi al 30% dal 1° agosto scatena l’allarme rosso. È il momento di scoprire come l’Europa intende rispondere a questa sfida economica senza precedenti.

Allarme rosso. Dopo mesi di contatti formali e informali, a livello di leader e di tecnici, senza contare la lunga serie di viaggi negli Usa del Commissario Maros Sefcovic – a Bruxelles è arrivata la doccia gelata dell’annuncio di Donald Trump: dazi al 30% dal 1° agosto. Altro che intesa «zero su zero», come avevano auspicato all’inizio del lungo negoziato Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Ma altro, pure, che tariffa piatta del 10% con esenzioni su una serie di beni su cui i leader Ue contavano negli ultimi giorni. Quella che si profila all’orizzonte sarebbe una vera e propria mazzata per l’economia europea, con interi settori travolti da tariffe d’ingresso sul mercato americano pressoché insostenibili. 🔗 Leggi su Open.online

