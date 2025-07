Mondiali Singapore ottimo esordio del Settebello | travolta la Romania 17-5

Il debutto del Settebello ai Campionati del Mondo di Singapore 2025 è stato semplicemente spettacolare: una vittoria netta e convincente contro la Romania, con il punteggio di 17-5. La squadra del CT Sandro Campagna ha dimostrato determinazione e talento, imponendosi fin dai primi minuti. Dopo un primo tempo incerto, la più forte difesa e un attacco fervente hanno fatto la differenza. Questo risultato dà grandi speranze per il cammino mondiale, confermando il valore della nostra formazione.

