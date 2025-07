Usa Trump e la first lady Melania in New Jersey | le immagini dell' arrivo

L’arrivo di Donald Trump e Melania a Bedminster, nel New Jersey, ha catturato l’attenzione di tutti. Dopo aver visitato il Texas per valutare i danni dell’alluvione, il presidente si è confrontato con le sfide di una regione colpita duramente, mentre la first lady ha accompagnato il marito in un momento cruciale. Le immagini dell’evento svelano un quadro di leadership e determinazione, pronti a rispondere alle emergenze nazionali. Ma cosa riserveranno le prossime mosse?

Il presidente degli Usa Donald Trump e sua moglie Melania sono arrivati venerdì a Bedminster, nel New Jersey, dopo aver visitato il Texas per valutare i danni causati dall'alluvione che ha colpito la regione. I funzionari statali e locali del Texas hanno dovuto affrontare crescenti critiche per non aver avvisato tempestivamente i residenti dell'avvicinarsi del muro d'acqua. Trump ha ripetutamente promesso di eliminare l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze come parte dei suoi impegni a ridurre drasticamente le dimensioni del governo.

