Una donna non può smettere di piangere al memoriale per Diogo Jota Alisson si ferma per consolarla

In un gesto di grande umanità, Alisson si distingue al memoriale di Diogo Jota ad Anfield, non solo come portiere, ma come uomo compassionevole. Quando una donna si lascia andare al pianto, lui si avvicina con delicatezza per offrirle conforto, dimostrando che il calcio può essere anche un patrimonio di emozioni autentiche e solidarietà. Continua a leggere questa toccante storia di solidarietà e rispetto.

Bellissimo gesto di Alisson al memoriale per Diogo Jota all'esterno di Anfield a Liverpool: il portiere brasiliano sente il pianto inarrestabile di una donna e va a consolarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

UFFICIALE: Il #Liverpool ha deciso di ritirare la maglia numero 20 di #DiogoJota La maglia non potrà essere più utilizzata in nessun livello: un gesto per onorare la memoria del portoghese Credit: Liverpoolfc.com Vai su Facebook

Diogo Jota morto: il matrimonio 10 giorni fa, la moglie Rute e i tre figli. L'ultimo post ieri: «Un giorno che non dimenticheremo mai» - Una tragedia devastante quella che ha colpito la famiglia di Diogo Jota, l’attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese, che il 22 giugno si era sposato con Rute Cardoso, la donna ... Da msn.com