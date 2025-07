Coldiretti sui dazi | Colpo mortale che all' economia reale che costerà oltre 2,3 miliardi

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Europa si traducono in un colpo devastante per l’economia reale, con costi stimati di oltre 23 miliardi di euro. Coldiretti avverte: i dazi al 30% annunciati da Donald Trump potrebbero gravare sulle famiglie americane e sull'agroalimentare italiano, mettendo a rischio posti di lavoro e filiere vitali. È fondamentale agire subito per tutelare il nostro settore e preservare il valore del made in Italy.

I dazi al 30% annunciati dal presidente Usa Donald Trump sui prodotti europei potrebbero costare alle famiglie statunitensi e all’agroalimentare italiano oltre 2,3 miliardi di euro. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti, effettuata sulla base dell’impatto per le filiere nazionali già sperimentato in occasione delle tariffe aggiuntive imposte dal tycoon nel suo primo mandato, che aveva portato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coldiretti sui dazi: "Colpo mortale che all'economia reale che costerà oltre 2,3 miliardi"

