Europei Universitari di Basket | Alma Mater in finale con entrambe le squadre

Doppia impresa per l'Università di Bologna agli Europei Universitari di Basket 2025: sia la squadra femminile che quella maschile si sono qualificate per la finale del torneo continentale, in programma domenica 14 luglio al Palacus del Terrapieno (via del Carpentiere 44).