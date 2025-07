Anisimova scoppia in lacrime a Wimbledon e regala parole dolci alla madre | Ha fatto di tutto per me

A Wimbledon, Amanda Anisimova ha vissuto un emozionante epilogo: la sua prima finale Slam si è conclusa con un pianto condiviso e parole dolci alla madre, testimonianza di un percorso fatto di sacrifici e passione. Nonostante la sconfitta schiacciante contro Iga Swiatek, l’emozione e la tenerezza di Anisimova hanno conquistato il cuore di tutti. Continua a leggere per scoprire come questa giovane campionessa affronta le sfide del tennis e della vita.

Amanda Anisimova a Wimbledon ha giocato la prima finale Slam della sua carriera. L'americana l'ha persa 6-0 6-0 contro Iga Swiatek. Durante la premiazione è scoppiata in lacrime più volte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

