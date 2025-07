Grave incidente sulla A14 in Abruzzo tir si ribalta e prende fuoco Code per oltre 5 km e strada chiusa

Un drammatico incidente sulla A14 in Abruzzo ha coinvolto un tir che, dopo uno scontro con un furgone, si è ribaltato e ha preso fuoco. La scena, devastante, ha causato lunghe code di oltre 5 km e la chiusura temporanea della strada. Una situazione critica che sottolinea l'importanza della massima prudenza alla guida. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e informazioni sulle operazioni di soccorso.

