Perù scontri tra polizia e minatori illegali ad Ayacucho | diversi feriti

Le tensioni tra polizia e minatori illegali ad Ayacucho hanno scatenato oltre 249 scontri, lasciando diversi feriti e una crescente preoccupazione nella regione. Le proteste, originate dalla richiesta di regolarizzazione dei permessi di lavoro dopo la scadenza del Reinfo, mettono in luce le difficoltà di un settore che lotta per la sopravvivenza e la legalità. Una situazione complessa che richiede soluzioni immediate e durature per garantire sicurezza e diritto.

Diverse persone sono rimaste ferite durante gli scontri avvenuti ad Ayacucho, nel Perù settentrionale, tra minatori illegali e la polizia. All’origine delle tensioni le proteste dei lavoratori che hanno manifestato per chiedere la regolarizzazione dei loro permessi di lavoro dopo la scadenza del Registro Integrale di Formalizzazione Mineraria (Reinfo), una legge che consentiva loro di lavorare in piccoli giacimenti di oro e rame. I minatori hanno bloccato per alcuni giorni alcuni tratti dell’ autostrada Panamericana. Gli agenti hanno usato gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere i manifestanti che hanno risposto lanciando pietre e bastoni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perù, scontri tra polizia e minatori illegali ad Ayacucho: diversi feriti

#Peru | Scontri tra minatori artigianali e polizia hanno causato un morto e circa 10 feriti questo venerdì nel distretto di Chala, provincia di Caravelí, regione di Arequipa. I minatori protestano da nove giorni contro una nuova regolamentazione che regola la loro Vai su X

