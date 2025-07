Emilia-Romagna cosa significano i dazi Usa per l’export? Colpo mortale | a rischio più di 1,5 miliardi

L’annuncio dei nuovi dazi statunitensi minaccia di scuotere l’intera economia dell’Emilia-Romagna, cuore pulsante della food, motor e packaging valley. Con un potenziale impatto di oltre 15 miliardi di euro, le imprese locali si trovano di fronte a un colpo durissimo che potrebbe mettere a rischio anni di crescita. È il momento di capire come difendersi e preservare il nostro patrimonio industriale, perché il futuro del Made in Italy dipende anche da qui.

Bologna, 12 luglio 2025 – Arrivano i dazi di Donald Trump dagli Stati Uniti dal primo agosto e l’Italia drizza le antenne, a partire dall’Emilia-Romagna e dal cuore della food valley, della motor valley e dell’industria del packaging. L’allarme arriva dalle principali associazioni di categoria delle filiere italiane nella giornata dell’annuncio di imposte per i prodotti europei al 30%. A rischio in Emilia-Romagna ci sarebbero 1.636 milioni derivanti dall’export, a partire da alimentare (52,9%) e moda (21,5%). Coldiretti, Confartigianato e Confcommercio esprimono grande preoccupazione, ma anche Confindustria Emilia aveva già lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna, cosa significano i dazi Usa per l’export? “Colpo mortale: a rischio più di 1,5 miliardi”

Sonia Bonfiglioli (Confindustria): «Emilia-Romagna tra le più penalizzate dai dazi, bisogna ritrovare fiducia per investire»

Secondo la presidente di Confindustria Emilia Centro la contrattazione con Trump sarà comunque «per le imprese un male grande o grandissimo», ma se ne esce risolvendo «questioni strutturali», dall'energia al green deal

