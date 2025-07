Wimbledon Swiatek è la nuova ‘Regina’ | dominata Anisimova con doppio 6-0

Iga Swiatek conquista il prestigioso titolo di Wimbledon, riportando il torneo a oltre un secolo di distanza con una vittoria imponente e senza precedenti. La polacca, ex numero uno ora quarta nel ranking, ha dimostrato tutta la sua forza, dominando in finale con un doppio 6-0 contro Amanda Anisimova. Un risultato che segna una svolta nella storia del grande slam britannico e consacra Swiatek come la nuova regina dell’erba londinese.

(Adnkronos) – La polacca Iga Swiatek è la nuova 'Regina' di Wimbledon. L'ex numero uno del mondo, oggi numero 4, vince la prima volta lo Slam sull'erba londinese e lo fa dominando la finale con la statunitense Amanda Anisimova, numero 13 Wta, schiacciata con un impietoso 6-0, 6-0. A Wimbledon non capitava da 114 anni, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

